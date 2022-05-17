محمد بن زايد يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي روسيا وكولومبيا

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، قدم خلاله تعازيه ومواساته إلى سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، مشيداً بالدور المحوري للفقيد الكبير في مسيرة التنمية في الإمارات ودعمه تعزيز العلاقات الإماراتية - الروسية.

وجدد الرئيس الروسي، خلال الاتصال، تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنى لسموه التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من النهضة في مختلف المجالات. وعبر عن تطلعه إلى مزيد من العمل مع سموه لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره للرئيس الروسي لمشاعره الطيبة وتمنى له موفور الصحة والعافية ولروسيا الصديقة دوام الخير والازدهار.

كما تلقى سموه اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية كولومبيا إيفان دوكي ماركيز، أعرب خلاله عن خالص تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

كما قدم تهانيه بتولي سموه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة متمنيا له التوفيق في قيادة مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة ولعلاقات البلدين مزيدا من التعاون في جميع المجالات.

فيما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لإيفان دوكي ماركيز لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات وشعبها متمنيا لجمهورية كولومبيا مزيدا من التقدم والنماء.

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