عبدالله بن زايد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

المصدر: أبوظبي ■ وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، أنتوني بلينكن.

وتقدم بالتعازي إلى سموه في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

كما أعرب عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين النمو والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي، آفاق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وما تزخر به من فرص للنمو وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان الأوضاع في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأزمة الأوكرانية.

وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لوزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لتعزيته، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.

حضر اللقاء المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، علي سعيد النيادي، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، يوسف مانع العتيبة.

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