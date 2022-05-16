الحكومة البرازيلية تهنئ شعب الإمارات بتولي محمد بن زايد قيادة الدولة

المصدر: برازيليا - وام

هنأت الحكومة البرازيلية حكومة وشعب الإمارات بمناسبة تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قيادة الدولة.

وأعربت الحكومة البرازيلية في بيان لها عن تمنياتها لدولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من الرخاء والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقال البيان إن البرازيل ودولة الإمارات حافظتا على شراكة استراتيجية منذ عام 2019، مما أدى إلى تقارب ملحوظ بين الحكومتين والشعبين، فضلاً عن نمو كبير في التجارة الثنائية والاستثمار.

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