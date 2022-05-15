صقر بن محمد القاسمي يبارك لـ" محمد بن زايد" انتخابه رئيسا للدولة

المصدر: الشارقة - وام

بارك الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية لـ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، انتخابه رئيسا للدولة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي : " نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد مئوية الاتحاد الذي وضع بصمات بارزة على مسيرة الاتحاد و أسهم بإخلاص في بناء قواتنا المسلحة وترسيخ علاقات متميزة مع دول العالم".

وأضاف : " سنواصل مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرحلة الريادة لنحافظ على مكانتنا في مصاف الدول المتقدمة.

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