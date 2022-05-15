أحمد الحميري: محمد بن زايد القائد رمز الحكمة والإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة أن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيساً للدولة، يعكس التقدير الذي يكنه شعب الإمارات لسموه، والثقة برؤيته الحكيمة، وتوجيهاته السديدة التي تقود الإمارات إلى ما تحققه من إنجازات كبرى وما ينعم به سكانها من أمان ورفاه.

وقال أحمد محمد الحميري بهذه المناسبة " نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعب دولة الإمارات بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيساً للدولة، مُعلنين البيعة لقائد مسيرتنا ونهضتنا، القائدُ الذي يحبّه شعبه، ويعرفه العالم زعيماً ورمزاً للحكمة والإنسانية، حيث ورث سُموه صفات القيادة وسمات الريادة من الوالدِ المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وكان سموه عضداً وسنداً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" مُقدماً نموذجاً فريداً للقائد الوطني المحنّك، المُهتم بشعبه، والحريص على رفعة دولته ونهضتها".

واختتم أحمد محمد الحميري بالقول " نُبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على السمع والطاعة، وندعو المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويوفقه للخير، فهو خير خلف لخير سلف، ويديم على الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها نِعم الأمن والخير والازدهار".

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