الشيوخ: الدولة تسير نحو مرحلة جديدة من الرفعة والتنمية والازدهار

المصدر: أبوظبي ■ وام

هنأ الشيوخ بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وأكدوا عمق ثقة المجلس الأعلى للاتحاد وشعب الإمارات بقيادة سموه لمسيرة الدولة نحو مرحلة جديدة من الرفعة والتنمية والازدهار.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر تغريدة على «تويتر»: «نهنئ الإمارات لانتخاب أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، ونسأل الله له التوفيق والسداد. هو خير خلف لخير سلف، ونعاهده على الولاء للوطن ورئيسه، وعلى البذل والإخلاص في خدمة الإمارات وشعبها في ظل حكمه وقيادته».

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عبر تغريدة على «تويتر»: «أخي وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، نبايعك على الولاء والطاعة، كنا وسنبقى على العهد ماضين، سِر بنا فأنت ربان سفينتنا.. وقائد مسيرتنا.. وقدوتنا، في ظل قيادتك سيدي يواصل الوطن والشعب ما عهدناه من مسيرة الخير والعطاء».

وأكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة يؤكد عمق ثقة المجلس الأعلى للاتحاد وشعب الإمارات بقيادة سموه لمسيرة الدولة نحو مرحلة جديدة من الرفعة والتنمية والازدهار.

وقال سموه: «إننا نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) ونعاهده على الولاء والإخلاص لوطننا المعطاء من أجل مواصلة مسيرة الازدهار والتنمية، وتحقيق الرخاء والرفاه لشعبنا، فدولة الإمارات ستبقى تحت قيادة سموه عنواناً للإرادة والطموح والريادة».

وأضاف سموه: «نهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) ونسأل المولى عز وجل أن يوفقه لمواصلة مسيرة الخير والعطاء لدولة الإمارات وشعبها».

وأكد سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات يأتي تأكيداً على الثقة الكاملة لأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد في سموه الذي يقدم مسيرة رائدة من العمل الوطني المخلص من أجل رفعة الوطن ورخاء شعبه.

وقال سموه: «نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) ونعاهده على السمع والطاعة، فبقيادة سموه تنطلق دولة الإمارات في مسيرة جديدة من الطموح والتطلع للريادة العالمية في كافة القطاعات، ولتعزيز مكتسباتها الوطنية على الصعد كافة». وأضاف سموه: «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) القائد الملهم، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لسموه في مواصلة مسيرة إنجازاتها الوطنية وريادتنا العالمية».

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر تغريدة على «تويتر»: «نبارك انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيساً للدولة بإجماع أصحاب السمو حكام الإمارات، ونبايعه ونعاهده على الطاعة والولاء وعلى مواصلة مسيرة البناء والتنمية، فهو الأمين على هذه المسيرة وفي ظلّ قيادته الحكيمة سيمضي شعب الإمارات قدماً على طريق المجد والعزة والتقدم والازدهار».

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر تغريدة على «تويتر»: «سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.. نبايعك يا رئيسنا على الولاء والإخلاص والوفاء.. فأنت حامي الوطن وقائد مسيرته.. وعنوان البذل والعطاء.. وفارس السلام المقدام.. ورجل التسامح والإنسانية… وصاحب الرؤى الاستثنائية لمستقبل الوطن وشعبه.. وفقكم الله سيدي وسدد خطاكم».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عبر تغريدة على «تويتر»: «أخي وعضيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نبايعك رئيساً لدولتنا، وقائداً لمسيرتنا وعماداً لنهضتنا.. كنت دائماً رمزاً للقيادة والريادة.. تنير أفكار سموكم السديدة وخططكم الحكيمة طريق إماراتنا الغالية نحو مستقبل مشرق.. آمن ومزدهر.. حفظكم الله.. وأدام على الإمارات نعم الأمن والأمان».

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في تغريدة على «تويتر»: «تبنى الأوطان و تزدهر بسواعد الرجال.. أخي وقائدي وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة.. ولي أمري نبايعك ونعاهدك على السمع والطاعة الكاملة..

بقيادتك ننطلق في مسيرة تاريخية جديدة عامرة بالإنجازات والآمال».

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر تغريدة على «تويتر»: «نبارك إلى أخي وقدوتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيساً للدولة.. نبايعكم ونعاهدكم سيدي على الولاء والطاعة.. سموكم أنتم رمز العطاء والبناء والقيادة والحكمة والقوة والعزة حفظكم الله».

وأكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خير خلف لخير سلف، قائد مسيرة الرفعة والفخر والمجد بالوطن. وقال سموه: «نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونعاهده على السمع والطاعة، ونبتهل إلى المولى عز وجل بأن يعينه على تلك المسؤولية، ويوفقه إلى استكمال مسيرة الخير والعطاء».

وأكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد هو إجماع على رؤية وحنكة زعيم تاريخي، وتأكيد على فرادة النموذج القيادي الذي يقدمه سموه، وامتداد للمسيرة المباركة التي بدأها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصلها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال سموه في كلمة له: «نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) ونعاهده على السمع والطاعة»، مشيداً برؤية سموه الثاقبة وإرادته الصلبة التي أسهمت في نهضة دولة الإمارات وجعلتها مركز ثقل في صناعة القرار وإطلاق المبادرات بشأن التحديات الإقليمية والعالمية.

وأكد سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، يجسد امتداداً للمسيرة المباركة لدولة الإمارات التي تسير بخطى متسارعة نحو قمة المجد، حيث عاصر سموه مرحلة التأسيس ثم شارك في مرحلة التمكين، ومعه سننطلق إلى مرحلة الترسيخ والازدهار، حيث المكانة التي نحلم بها ونستحقها وسنصل إليها بإذن الله ونحافظ عليها، لأن قائدنا لا يعرف المستحيل.

وشدد سموه على أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيساً للدولة بالإجماع، مؤشر على أن الإمارات دولة مؤسسات تسير وفق نهج ثابت وأهداف واضحة محددة، وتسلم الراية من جيل إلى جيل ليكمل كل واحد ما بدأه وأنجزه سلفه.

وتابع سموه: «يقودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بعد أن تشرب سمات القيادة وأركان الحكمة ومهارات الحكم ومنظومة القيم من الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعاصر وعاون وعضد أخاه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، فحق عليه أن يكون امتداداً طبيعياً لهما مترسماً الطريق الصاعد نحو المجد».

وشدد سموه على أننا واثقون بأننا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد سنتبوأ المقدمة ونتوجه بعون الله وتوفيقه من حلم إلى واقع، ومن رؤية إلى عمل، ومن فكر إلى إنجاز.

وختم سمو الشيخ عمر بن زايد تصريحه بالقول: «معك قائدنا ومعلمنا نثق بأن تلك الأرض ستظل يانعة لنا، وذاك المستقبل سيغدو زاهراً من صنعنا، ندرك أن مجدنا عطاء وعمل، ولاء ووفاء، ونؤكد على أن محبة قيادتنا راسخة في دمائنا تجعلنا لا نخشى عقبة مهما كبرت».

وتوجه سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، داعياً المولى عز وجل أن يوفق سموه ويسدد خطاه في خدمه وطنه وشعبه.

وقال سموه: «نبايع رئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (حفظه الله) ونعاهده على السمع والطاعة، فرؤية سموه المتفردة وتوجيهاته السديدة ستقود دولة الإمارات إلى مستقبل مشرق ومزدهر».

وأكد سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وسطرت إنجازاتها الوطنية بفضل رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقد تواصلت المسيرة وانطلقت رحلة التمكين والتنمية برعاية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وأكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تودع قائد سفينة الوطن وراعي مسيرته المغفور له الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بعد رحلة عامرة بالعطاء والبذل والخير والإنجازات على كل صعيد، لتستشرف حقبة جديدة من تاريخها ملؤها الأمل والخير والثقة في ربان السفينة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي بذل ولايزال من أجل وطنه وشعبه ليواصل مسيرة الخير والنماء والرفاه التي وضع أسسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورفع بنيانها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة: «سنبقى على العهد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظك الله.. نبايعك على الولاء والطاعة فأنت ربان سفينتنا وقائد مسيرتنا.. واثقون بأنك ستمضي بنا قدماً في مسيرة الخير والنماء، ليواصل الوطن ازدهاره مستنيراً برؤاكم الثاقبة وحكمتكم المعهودة وقيمكم التي غرسها زايد الخير».

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