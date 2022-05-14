النائب العام للدولة: مرحلة تاريخية جديدة تعزز فيها الإمارات منجزاتها ومكتسباتها

المصدر: أبوظبي - وام

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات يمثل مرحلة تاريخية جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتواصل مسيرتها الرائدة وتعزز منجزاتها ومكتسباتها وتتطلع بثقة وثبات إلى تحقيق مستهدفات مئوية الريادة والتفوق العالمي، في ظل قيادة سموه الذي استلهم من القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "، الحكمة والعطاء وأسمى معاني الوفاء والإخلاص للوطن، وكان شريكاً لأخيه الراحل في مواصلة مسيرة الإنجازات ومُؤتَمناً أميناً على تحقيق طموحات الشعب الإماراتي.

وأشار النائب العام للدولة إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وشخصيته القيادية الملهمة شكلت على الدوام علامة فارقة ونقطة تحول عمقت أسس التنمية الشاملة لدولة الإمارات، ورسخت نهجها الإنساني القائم على التسامح والتعايش والعطاء، فسموه كان ولا يزال رجل السلام والتسامح، استطاع أن يُسعد الإنسان في الداخل والخارج أيا كان دينه أو لونه أو جنسه وعرقه، إيماناً منه بروابط الإنسانية التي تجمع البشر في كل بقاع العالم .

وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي " باسمي وباسم النيابة العامة الاتحادية نعرب عن فخرنا واعتزازنا بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات، ونؤكد أننا باقون على العهد وسنواصل مسيرة رسالتنا على درب التطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات في ظل قيادة سموه الذي يولي تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون جلّ اهتمامه".

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