ولي عهد أم القيوين: رؤية محمد بن زايد ستقود الإمارات إلى مستقبل مشرق ومزدهر

المصدر: أم القيوين - وام

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا للدولة يعبر عن التقدير الذى يكنه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لسموه وما قدمه ولايزال لوطنه وشعبه من رعاية و اهتمام و محبة.

وقال سموه في كلمة له : " نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة ونثق برؤاه المتفردة وتوجيهاته السديدة التى ستقود دولة الإمارات إلى مستقبل مشرق ومزدهر".

وبارك سمو ولى عهد أم القيوين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " .. داعيا المولى عز وجل أن يحفظ سموه و أن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته على النهج الذى يعزز دعائم نهضة دولة الإمارات ومكتسباتها ويحقق طموحات شعبه الكريم.

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