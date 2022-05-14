حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: رأس الخيمة - وام

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، صلاة الغائب على فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" بعد صلاة المغرب في مسجد قصر الظيت في رأس الخيمة.

وتوجه سموه والمصلون بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويكرم نزله ..سائلين المولى تعالى أن يلهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي، وعموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

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