ولي عهد الشارقة: نفقد اليوم رمزاً عربياً و وطنياً بذل العطاء المخلص خدمة للوطن

المصدر: الشارقة - وام

ينعى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة قائد الوطن و راعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال سموه في كلمة له :" ببالغ الحزن و الألم نفقد اليوم رمزاً عربياً ووطنياً هو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رحمه الله، الذي بذل العطاء المخلص خدمة للوطن وحرصاً على الارتقاء به ليصبح في أعلى وأرقى المصاف الحضارية والعالمية.

وأضاف :" عمل رحمه الله على تنمية المجتمع وتوفير الحياة الكريمة بكافة أشكالها للمواطنين، رعى ودعم تشييد وبناء المرافق التعليمية والصحية والثقافية والمجتمعية والاقتصادية في مختلف المدن والمناطق بالدولة، واستمر عطاؤه ليصل إلى كافة المحتاجين في أقطار العالم.. غفر الله لوالدنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان و أسكنه فسيح جناته و تغمده بواسع رحمته وألهم شعب دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً والشعوب العربية والاسلامية الصبر والسلوان".

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