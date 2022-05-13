محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية

المصدر: أبوظبي ■ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق أول مايكل كوريلا.

وبحث سموه والمسؤول العسكري الأميركي - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة في المجالات الدفاعية والعسكرية في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.. وتناولا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، وقائد العمليات المشتركة، اللواء الركن صالح محمد صالح بن مقرن العامري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news