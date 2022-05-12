إغلاق شارع طارق بن زياد بـ"خورفكان" بالاتجاه إلى "الكورنيش" مؤقتاً

المصدر: مينا غالي - الشارقة

قررت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، تنفيذ إغلاق كلي لشارع طارق بن زياد بمدينة خورفكان بالاتجاه إلى شارع الكورنيش خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 وحتى يوم الجمعة الموافق 27 مايو 2022، وذلك لأعمال الصيانة ورفع كفاءة الأسفلت.

وأوضحت الهيئة أنها ستقيم تحويلة مرورية لتفادي الزحام بسبب الإغلاق المقرر تنفيذه، وحددت مخططًا بذلك يحوي النقاط البديلة بالتحويلة المرورية.

وأهابت الهيئة بالجميع استخدام الطرق البديلة، واتباع اللوحات المرورية والإرشادية، تفادياً لأي اختناقات مرورية كما وجهت اعتذارها عن أي إزعاج ناتج عن الأعمال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news