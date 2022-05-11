حمدان بن محمد يختتم مبادرة "مليون مبرمج عربي"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اختتم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة "مليون مبرمج عربي" اليوم.

ونشر سموه عبر حسابه في تويتر : "مليون وثمانية خمسون ألف شاب عربي … من 80 دولة حول العالم .. وبالتعاون مع 3600 مدرب برمجة .. اختتمنا اليوم أكبر مبادرة عربية من الامارات لتمكين الشباب العربي … مبادرة مليون مبرمج عربي .. كرمنا الفائزين والمتميزين وأهم المشاركين"

و أضاف سموه :" البرمجة هي أقصر طريق للشباب العربي لتحقيق أحلامهم .. البرمجة تصنع المستقبل .. مبروك للجميع"

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