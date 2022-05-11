انخفاض «الرطوبة» وفرص لسقوط أمطار في النصف الثاني من مايو

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

أكد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة تميل للارتفاع اليوم، على أن تشهد انخفاضاً يوم الجمعة المقبل، فيما يشهد البحر اضطراباً شديداً في الموج يستمر حتى السبت المقبل، موضحاً أن النصف الثاني من مايو الجاري يشهد تزايداً في كميات السحب على بعض المناطق مع فرصة لسقوط الأمطار نتيجة تأثر المنطقة بتمدد منخفض جوي من جهة الغرب أو الشرق، يصاحبه امتداد منخفضات جوية علوية متجهة من الغرب إلى الشرق، مشيراً إلى أن نسبة الرطوبة في الهواء ستشهد انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وتفصيلاً، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس غداً رطباً صباحاً على المناطق الشمالية، يصبح صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، كما تظل الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خصوصاً غرباً، تراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يبقى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الجمعة المقبل سيصبح صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، فيما تظل الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خصوصاً غرباً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس السبت رطباً صباحاً على المناطق الشمالية، وصحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خصوصاً غرباً، تراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج غرباً ومتوسط الموج شمالاً في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن متوسط سرعة الرياح خلال شهر مايو يصل إلى 13 كم/ساعة، لافتاً إلى أن أعلى سرعة رياح كانت 117.2 كم/ س، في «جبل مبرح» سنة 2010، فيما كانت أعلى هبّة رياح 117.2 كم/س في «جبل مبرح» سنة 2010.

وأكد أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال شهر مايو على مدى السنوات الماضية كان في 2016، فيما بلغت أعلى كمية أمطار تم تسجيلها خلال هذا الشهر، 134.4 ملم على منطقة «الفلي» عام 1981.

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