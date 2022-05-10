خبرات وطنية وعربية تشارك في تحكيم تحدي «مليون مبرمج عربي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن انتهاء لجنة التحكيم من تقييم المشروعات المتأهلة للمرحلة النهائية من تحدي «مليون مبرمج عربي»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، العام الماضي والذي أتاح لخريجي مبادرة «مليون مبرمج عربي» من مختلف أنحاء العالم فرصة المشاركة بأفكارهم المبتكرة القائمة على تقنيات وتطبيقات البرمجة، والتنافس للفوز بجوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.35 مليون دولار أميركي.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من الخبرات الوطنية والعربية في مختلف مجالات البرمجة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وهم رئيس مجلس إدارة «ومضة كابيتال»، فادي غندور، والعضو المنتدب لشركة «أكسنتشر» الشرق الأوسط، بشار كيلاني، ومدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، ونائب رئيس شركة «أمازون» بمنطقة الشرق الأوسط، رونالدو مشحور.

وعملت اللجنة على اختيار أبرز المشروعات البرمجية بناء على مجموعة من المعايير بما في ذلك نوعية الفكرة والجدوى الاقتصادية وتوظيف التكنولوجيا، وشهدت المرحلة النهائية للتحدي مشاركة 20 مشروعاً سيحصل أفضلها على جائزة المليون دولار، إضافة إلى تكريم خمسة من أصحاب المراكز الأولى. كما سيتم منح 25 ألف دولار لأفضل أربعة مدربين تقديراً لدورهم البارز في تأهيل المبرمجين العرب وتمكينهم بمهارات الابتكار والإبداع.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول أن تحدي «مليون مبرمج عربي» يجسد إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بقدرات الشباب العربي على المشاركة الإيجابية في تنمية مجتمعاتهم وصناعة مستقبل أفضل للبشرية.

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