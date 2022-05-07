طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:20 والمد الثاني عند الساعة 04:40 والجزر الأول عند الساعة 11:58 و الجزر الثاني عند 22:10 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:28 والمد الثاني عند الساعة 01:49 والجزر الأول عند الساعة 08:11 والجزر الثاني عند الساعة 21:28.

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