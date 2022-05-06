حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال

المصدر: عجمان ■ وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن قواتنا المسلحة الباسلة تلعب في الـ50 عاماً الجديدة من عمر دولتنا الفتية دوراً حيوياً ومهماً وفاعلاً في تحقيق أهداف وغايات سياسة الإمارات الخارجية، ولاسيما ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإعلاء قيم التضامن في مواجهة التحديات التي تواجه الأمن الخليجي والعربي.

وقال سموه إن قواتنا المسلحة أثبتت على مدى السنوات الماضية أنها مصنع الرجال وعرين الأبطال والحصن الحصين للدفاع عن الوطن ومكتسباته وإنجازاته وعنوان الوطنية والتفاني في خدمة الوطن والذود عن حياضه، والسند للحق والعدل والداعم للسلام والأمن، والعين الساهرة على حفظ أمن المواطنين والمقيمين المتمتعين بنعيم الاستقرار والطمأنينة.

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