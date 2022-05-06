حاكم الفجيرة: نموذج يحمل قيم الإنسانية والتضحية

المصدر: الفجيرة ■ وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن القوات المسلحة الإماراتية أضحت نموذجاً استثنائياً يحمل قيم الإنسانية والتضحية، وينشر رسالة التسامح والعطاء، ويمدّ يد العون لنصرة الشرعية، وحل النزاعات، لضمان استقرار الشعوب في مختلف مناطق العالم.

ولفت سموه إلى أن «أجهزتها الدفاعية وأبطالها أثبتوا قدرتهم على مواجهة المخاطر ورد الاعتداء عن أرض وطننا الغالي، في رسالة واضحة تظهر مدى قوتها وجسارتها في التصدي لكل ما من شأنه المساس بالوطن وأمنه واستقراره».

وقال سموه: «في هذه الذكرى الوطنية العزيزة على قلوبنا، نجدد اعتزازنا بإرادة الاتحاد القوية التي جمعت الرؤى ووحدت الجهود نحو تعزيز العمل الوطني المشترك، بما يسهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتوفير الحياة الآمنة للمواطنين، ولكل من يعيش على أرض دولة الإمارات الطيبة».

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