حاكم رأس الخيمة: قوة حكيمة ترعى الوطن

المصدر: رأس الخيمة ■ وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن توحيد القوات المسلحة الإماراتية قرار مصيري اتخذه الآباء المؤسسون ليرسخ دعائم أمة أصبحت رمزاً للقوة الحكيمة، التي تسهم في تعزيز أمن المنطقة، وتحولت إلى واحة للسلام والاستقرار في العالم.

وقال سموه إن الذكرى الـ46 لتوحيد القوات المسلحة فرصة للتأمل في مدى التقدم والتطور الذي وصلت إليه، على المستويات كافة، التنظيمية والقتالية، وهو ما يعكس حكمة ذلك القرار التاريخي الذي أذن بولادة قوة حكيمة ترعى الوطن وتسهر على أمنه واستقراره، وتكون دائماً وأبداً صمام الأمان وضامناً لمواصلة تقدمه ورخائه وازدهاره.

وأكد سموه أن «راية الإمارات ستبقى خفاقة بين الأمم، برجال قواتنا المسلحة البواسل، وسيظل اتحادنا راسخ البنيان، وقوي الأركان بشجاعتهم وإخلاصهم، وسنتمكن بمشيئة الله من مواجهة أصعب التحديات في كل وقت وزمان، بروحهم الوطنية وتفانيهم في حب الإمارات».

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