مكتوم بن محمد: مناسبة للفخر بمسيرة بناء وطننا

المصدر: دبي ■ وام

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إنه في ذكرى صدور قرار توحيد قوات الإمارات المسلحة الذي يؤرخ لانطلاق مسيرة بنائها، يتجلى نجاح نموذجنا الإماراتي في أروع وأبهى صوره، فخلال السنوات الـ46 الماضية انتقلت قوات الإمارات المسلحة إلى جيش عصري يملك أحدث أنواع الأسلحة، وأرقى مدارس وأكاديميات التأهيل وبرامج التدريب والتكوين، وقوامه نخبة من أبناء وبنات الإمارات يقودونه ويندرجون في رتبه كافة، ترفدهم قوات احتياط من شبابنا الذين التحقوا بالخدمة الوطنية الإلزامية وتخرجوا بتأهيل عسكري وجهوزية لتلبية النداء.

وأضاف سموه: «في هذه الذكرى المباركة تفيض في نفسي مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة بناء وطننا، وبآباء التأسيس وآباء التمكين الذين قادوا هذه المسيرة، حتى صار نموذجنا الإماراتي منارة تنموية وحضارية تشع نجاحاتها وإنجازاتها في العالم بأسره».

وقال سموه: «في ذكرى صدور قرار توحيد قوات الإمارات المسلحة الذي يؤرخ لانطلاق مسيرة بنائها، يتجلى نجاح نموذجنا الإماراتي في أروع وأبهى صوره».

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