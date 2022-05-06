حاكم الشارقة: قواتنا المسلحة من الأركان الأساسية للدولة

المصدر: الشارقة ■ وام

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن القوات المسلحة الإماراتية كانت ولاتزال من الأركان الأساسية للدولة، التي عمل عليها القادة المؤسسون، لضمان وحدة بلادنا واتحاد إماراتنا.

وقال سموه: «نحن نفتخرُ بالقوات المسلحة وبتوحيدها، وهو الأمرُ الذي عمل على إكمال الجهود، وضمّ الصفوف، وسبقه صدقُ النوايا وسلامتها، لتكوين قواتٍ أمينةٍ موحدةٍ تحرسُ تراب وأرض الوطن الغالي من كل سوء يريد أن يمسّهُ، ومن كلّ مكروه يريد أن يقرب منه ومن أهله».

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