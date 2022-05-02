غدا.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ الرياح: إن الرياح ستكون شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:15 والمد الثاني عند الساعة 02:21 والجزر الأول عند الساعة 08:44 والجزرالثاني عند 20:04 وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:52 والمد الثاني عند الساعة 22:27 والجزر الاول عند الساعة 17:20 والجزر الثاني عند الساعة 05:18.

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