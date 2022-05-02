205 إجراءات بحق المنشآت الغذائية غير الملتزمة خلال رمضان بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

كشف مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، لـ«الإمارات اليوم» عن اتخاذ البلدية إجراءات بحق 205 منشآت غذائية غير ملتزمة باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية منذ بداية شهر رمضان.

وأشار إلى أن الإجراءات تضمنت توجيه 108 إنذارات و97 مخالفة، بعد تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة بلغ عدها 2898 جولة، على المحال الغذائية والصحية في مختلف مناطق الإمارة منذ بداية الشهر الفضيل، وشملت الأسواق المركزية والشعبية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المعمول بها، وتطبيقها وفق معايير السلامة الغذائية، نظراً لزيادة إقبال المستهلكين عليها.

وذكر الأفخم أن 2963 منشأة غذائية ملتزمة باشتراطات الصحة وتطبق معايير السلامة الغذائية، بينما سجلت البلدية 205 منشآت غذائية غير ملتزمة.

وتمثلت أبرز المخالفات التي رصدت في هذه المنشآت في عدم التزام مسؤول المنشأة بصيانة وتنظيف فتحات الصرف الصحي، وعدم الالتزام بالمحافظة على نظافة المنشأة كالأرضيات والسقف وخلف المعدات، وعدم الالتزام بوضع تواريخ الصلاحية على المواد الغذائية المحضرة في الثلاجات، إضافة إلى عدم التزام بعض المنشآت بتدريب العاملين، وأخرى عدم استيفائها للتراخيص اللازمة، وعدم تجديد الرخصة التجارية المنتهية.

وأكد تحديد أوقات عمل للمراقبين، وتخصيص مفتشين للطوارئ على مدار اليوم، للتعامل مع الشكاوى والملاحظات.

وتكثف البلدية حملاتها على المنشآت الغذائية والصحية في الإمارة للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، والتحقق من صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين، إضافة إلى ضبط الممارسات الصحية الخطأ التي يمارسها العاملون في تلك المنشآت، وتقديم النصائح والإرشادات، وتوجيه العاملين فيها لأفضل الممارسات.

وأكد أن البلدية تضع أولوية كبيرة لتحقيق سلامة الأفراد من خلال الغذاء والأطعمة المتداولة، عبر الحملات التفتيشية المفاجئة قبل وخلال المناسبات على مختلف الأسواق والمحال التجارية والمنشآت العامة في مجال توزيع وبيع المواد الغذائية، من المطابخ الشعبية والمطاعم والكافتيريات والمخابز ومحال الحلويات والبقالات والمجمعات الاستهلاكية ومراكز التجزئة والمخازن الغذائية والملاحم والأسواق المركزية.

• 2963 منشأة غذائية ملتزمة بتطبيق معايير السلامة الغذائية.

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