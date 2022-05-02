طقس العيد معتدل ليلاً

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، يكون مائلاً إلى الحرارة إلى حار ومغبر أحياناً نهاراً ومعتدل ليلاً، على أن يكون لطيف الحرارة على المناطق الجبلية الشرقية بوجه عام، ورطباً على السواحل في ساعات الليل، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف صباح يومي الإثنين والجمعة، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر يوم الجمعة.

وذكر المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية بوجه عام، تتحول أحياناً إلى جنوبية غربية ليلاً، معتدلة السرعة بوجه عام، وتنشط أحياناً على بعض المناطق نهاراً، لتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خصوصاً يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأوضح أن البحر سيكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان، يصبح خفيفاً إلى متوسط الموج يومي الخميس والجمعة.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتابع أن الطقس غداً سيبقى صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خصوصاً على السواحل الغربية.

وأفاد المركز بأن طقس الأربعاء المقبل يظل صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة السرعة أحياناً.

ونوّه المركز بأن طقس الخميس المقبل سيكون صحواً بوجه عام، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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