تحذير: الألعاب النارية تؤدي لبتر في الأطراف وتشوهات في الجسم

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

حذرت شرطة رأس الخيمة من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات على الصحة العامة، وذكرت أنها قد تتسبب في إحداث حروق وإصابات من القطع المتناثرة وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة في اليدين والوجه والعين والرأس، إضافة إلى التسبب في حروق من الدرجة الثانية والثالثة.

وأوضحت الشرطة أن مستخدم الألعاب والمفرقعات قد يؤدي إلى التسبب في الإصابة بالحروق والجروح في اليدين والأطراف ما يستدعي بترها أو فقدانها وقد يلحق الأذى بمن حوله من أصدقائه أو أفراد عائلته، وهو ما يؤثر سلباً على الحالة النفسية للطفل، ولفتت إلى أنه يجب على أولياء الأمور تحذير أبنائهم من فرح لحظي ومراقبة سلوكهم بشكل مستمر لتفادي تعرضهم لأي مخاطر جراء الألعاب والمفرقعات النارية.

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