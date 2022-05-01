الطقس المتوقع غدا

المصدر: أبوظبي - وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا نهارا على بعض المناطق الداخلية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة شمالا وشرقا مثيرة للغبار نهارا.

الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يصبح مضطرب الموج مساء وفيما سيحدث المد الأول عند الساعة 31 14: والمد الثاني عند الساعة 01:57 والجزر الأول عند الساعة 08:12 و الجزرالثاني عند 19:43.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج يصبح مضطرب الموج مساء فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:19 والمد الثاني عند الساعة 22:04 والجزر الاول عند الساعة 16:48 والجزر الثاني عند الساعة 04:53.

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