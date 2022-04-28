2524 شاغراً وظيفياً معروضة في منصّة «نافس»

المصدر: أبوظبي ■ وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الاجتماع الثاني لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث جرى استعراض أبرز محطات ونتائج المجلس منذ اعتماده وإطلاق برنامج نافس، ومناقشة إطلاق المزيد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى توفير سبل الدعم كافة للكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات، وتعزيز وجودها الفعال في شتى مسارات التنمية التي تشهدها الدولة.

وكشف الاجتماع عن وجود 2524 شاغراً معروضة في منصّة «نافس»، فيما بلغ إجمالي عدد المواطنين الجدد المنضمين للقطاع الخاص منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر الماضي 5558 مواطناً.

وتفصيلاً، أكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن القيادة الإماراتية تولي أهمية كبيرة لدعم المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما سوق العمل، وتحرص على توفير الفرص الكفيلة بتعزيز إسهام الكوادر الإماراتية، ورفع معدلات وجودها في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يسعى، من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات، إلى تأهيل الكفاءات والطاقات الإماراتية، لرفع تنافسيتها في سوق العمل المتنامي في الدولة.

وقال سموّه: «يعمل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، على زيادة مستهدفات التوطين في القطاع، وخلق المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات بالدولة.. نحرص على توفير المحفزات والمبادرات التي من شأنها رفد سوق العمل الإماراتي بطاقات ومواهب مواطنة مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى».

حضر الاجتماع وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، ووزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، ووزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ووزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، ووزيرة دولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، ووزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، ورئيس دائرة في حكومة أبوظبي، جاسم محمد بوعتابه الزعابي، والأمين العام للمجلس غنام المزروعي.

وناقش الاجتماع البيانات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الماضية، حيث أظهرت الأرقام أن إجمالي عدد المواطنين الجدد المنضمين للقطاع الخاص منذ إطلاق «نافس» بلغ 5558، فيما ارتفع عدد الشركات التي عينت الموظفين الجدد إلى 1774 شركة.

وتشير الأرقام المرصودة في منصّة «نافس» إلى أن عدد المواطنين المسجلين في المنصّة، والمؤهلين للاستفادة من مبادرات «نافس»، بلغ 25 ألفاً و876 مواطناً، وأن عدد الشواغر في المنصّة وصل إلى 2524 وظيفة، فيما ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4074 شخصاً.

وعن أهمية الأرقام المتحققة، أكد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، أنّ الوصول إلى 5500 وظيفة في القطاع الخاص يعكس ثقة المواطنين بهذا البرنامج، ويؤكّد أهميته في فتح آفاق الفرص الوظيفية أمام الباحثين عن عمل.

وقال المزروعي: «هدفنا هو توفير الوظائف المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص. وقد شهد البرنامج منذ إطلاقه إقبالاً من المواطنين، ما يؤكّد أهميته كمنصّة تربط بين المواطنين الباحثين عن عمل وشركات القطاع الخاص الباحثة عن موظفين».

وأضاف: «نحن نعدّ لخطوات جديدة بالتعاون مع شركائنا، تسهم في تكريس الدور الرائد للبرنامج في تحقيق تطلعات المواطنين ومنحهم الفرصة للعمل في وظائف تتلاءم مع إمكاناتهم ومواهبهم وكفاءاتهم، وتزيد من حضورهم كقوى عاملة مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات وظائف المستقبل، بما ينسجم مع المرحلة المقبلة والتطوّر الذي تشهده الدولة في جميع الميادين».

وأكد المزروعي أن «الإنسان هو الثروة الأغلى للوطن، لهذا توفر له القيادة له كل ما يسهم في تعزيز قدراته ورفع كفاءته، وتحرص على منح المواطنين الحياة الكريمة التي تليق بهم، من خلال الوظائف التي تنسجم مع إمكاناتهم، وتوفر لهم الأمان المالي والاجتماعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع ككل، ويحقق الرفاهية والسعادة لشعب الإمارات».

وفي إطار أهداف «نافس» لتعزيز كفاءة وتنافسية الكوادر الوطنية، تمّ إطلاق حزمتين من المبادرات ضمن «مشاريع الخمسين»، الأولى في سبتمبر 2021، والثانية في مارس الماضي.

وتضمنت الحزمة الأولى برامج عدة للدعم المالي، منها برنامج «دعم رواتب المواطنين»، وهو دعم حكومي لرواتب المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص، و«برنامج مزايا» وهو علاوة مالية ثابتة للموظف المواطن في بعض التخصصات المستهدفة، إضافة إلى «برنامج اشتراك»، حيث تتحمل الحكومة من خلاله اشتراكات صندوق التقاعد، و«علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص» ويتمّ من خلاله تخصيص علاوة حكومية لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب «برنامج الدعم المؤقت» وهو دعم مالي مؤقت للبحث عن وظيفة في حالات فقدان العمل في القطاع الخاص، وكذلك «برنامج فرص العمل»، حيث يتمّ توفير منصّة لنشر الوظائف وربط المواطنين الإماراتيين بفرص العمل في القطاع الخاص.

أما الحزمة الثانية من المبادرات فتضمنت أربعة برامج تدريبية، تشمل: «برنامج كفاءات» الذي يعمل على تطوير كفاءات الكوادر المواطنة وتطوير كفاءاتهم التخصصية للحصول على شهادات مهنية عالمية، و«برنامج تطوير كوادر قطاع التمريض» الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التمريض عبر المنح الدراسية المدفوعة ومن خلال برنامج المساعد الصحي لخريجي الثانوية، والدبلوم/ الدبلوم العالي في طب الطوارئ، وبرنامج البكالوريوس للتمريض، وهو يهدف إلى تأهيل وتمكين 10 آلاف مواطن في القطاع الصحي خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى «برنامج خبرة» وهو برنامج تدريبي تصل مدته إلى 12 شهراً مع مكافآت مالية في شركات خاصة وشبه حكومية لدعم تطوير خبرات الخريجين الإماراتيين في قطاعات متنوّعة، و«برنامج الإرشاد المهني» الذي يقوم على توفير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني التي تساعد على اكتشاف المهارات والفرص والمسارات الوظيفية المناسبة، إضافة إلى توفير أدلة إرشادية لكتابة السيرة الذاتية وأساسيات إجراء المقابلات وأخلاقيات العمل.

وعقد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية العديد من الشراكات مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالبرنامج، بهدف دعم «نافس» وتنفيذ البرامج التدريبية التي تضمنتها المبادرات، أبرزها جامعة الإمارات، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت)، الذي يعدّ الذراع التجارية والبحثية والتدريبية لكليات التقنية العليا، إلى جانب كلية فاطمة للعلوم الصحية، التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني (ACTVET)، والمؤسسة الاتحادية للشباب، إضافة إلى العديد من الشركات الخاصة وشبه الخاصة التي تتناسب مع معايير البرنامج.

• 5558 إجمالي عدد المواطنين الجدد المنضمين للقطاع الخاص منذ إطلاق «نافس» في سبتمبر 2021.



• 1774 إجمالي عدد الشركات التي قامت بتعيين الموظفين الجدد.



• 25876 عدد المواطنين المسجلين في منصّة «نافس» والمؤهلين للاستفادة من مبادرات «نافس».

• 4074 عدد المستفيدين من منصّة «نافس».

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