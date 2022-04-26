بلدية دبا الفجيرة تصادر 48 كغم أغذية منتهية الصلاحية خلال 10 أيام

المصدر: سمية الحمادي ■ دبا الفجيرة

صادرت بلدية دبا الفجيرة 48 كغم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، واتخذت إجراءات مشددة حيال مرتكبي المخالفات، تمثلت في إنذار 28 منشأة غذائية، ومخالفة 30 أخرى لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية، وعدم التزام بعضها بحدود المحل المسموح به، إضافة إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأفاد مدير عام البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، بأن البلدية نفذت حملات ميدانية على المنشآت والمطاعم والمخابز والمطابخ الشعبية، خلال الأيام الـ10 الأولى من شهر رمضان المبارك، للتحقق من اتباعها اشتراطات الصحة العامة عند تقديم الأطعمة للمستهلكين.

وقال إن الفرق أجرت 170 زيارة للمنشآت الغذائية لمراقبة العمالة فيها أثناء إعداد وتحضير ونقل الأطعمة، للتأكد من التزامهم باشتراطات الصحة العامة والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. ولفت اليماحي إلى أن السوق تشهد إقبالاً يومياً كبيراً من الجمهور خلال شهر رمضان، مطالباً بالتعاون مع البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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