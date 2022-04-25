يوسف العجماني يتبرع بمبلغ 100 ألف درهم لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان

المصدر: عجمان - الامارات اليوم

تسلم نائب قائد عام شرطة عجمان العميد خالد محمد النعيمي شيك بقيمة 100,000 درهم من السيد يوسف سلطان العجماني عبارة عن تذاكر طيران لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية المتعثرين ومساعدتهم لمغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، وذلك ضمن مبادرات شرطة عجمان لدعم نزلاء المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك.

وأعرب نائب قائد عام الشرطة بالغ شكره للعجماني ودعمه السخي لهذه المبادرة الإنسانية، والتي ساهمت في التخفيف عن النزلاء وتسهيل عودتهم لبلادهم، ولجهوده في تقديم العون الإنساني بالتعاون مع شرطة عجمان، مشيراً إلى أن هذه المساهمة تتجلى فيها أسمى أواصر التكافل الاجتماعي، وتعكس أجمل معاني التراحم والتعاضد دعماً لمسيرة الإمارات بالخير والعطاء.

من جانبه أعرب السيد يوسف سلطان العجماني عن بالغ تقديره للقيادة العامة لشرطة عجمان لإسهاماتها الأمنية في الإمارة وسعيها الحثيث في تحسين خدمة النزلاء، مؤكداً بأن هذا الدعم يقوي أواصر التعاون مع شرطة عجمان وتكثيف سبل التعاون لدعم الخدمات الإنسانية التي تتبناها القيادة وتحقيق الأهداف التي أطلقت من أجلها.

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