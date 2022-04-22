"الخارجية" تحدد ضوابط سفر عمرة رمضان

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي :

حددت وزارة الخارجية والتعاون الدولى مجموعة من الضوابط والارشادات المتعلقة بالسفر لاداء مناسك عمرة رمضان وهي : التسجيل في منصة مقيم قبل 8 ساعات من السفر ودخول أراضي المملكة حتى يتمكن الشخص من أداء العمرة، وتحميل تطبيقي "توكلنا" واعتمرنا" والتسجيل فيهما لإصدار تصريح أداء "مناسك العمرة" والصلاة في الروضة الشريفة.

ودعت لزيارة الموقع الالكتروني للوزارة للتعرف الي تفاصيل إرشاداتها للمواطنين عند السفر لأداء العمرة خلال رمضان.

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