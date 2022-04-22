«القابضة» تقدم 5 ملايين درهم لمبادرة «المليار وجبة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بالتزامن مع فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني، أعلنت «القابضة» (ADQ) وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن التبرع بمبلغ خمسة ملايين درهم دعماً لمبادرة «المليار وجبة»، الأكبر من نوعها في المنطقة والهادفة لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين ومساندة الفئات الأقل حظاً من النساء والأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث الطبيعية في 50 دولة حول العالم.

ويسهم تبرع «القابضة» (ADQ) التي انضمت إلى قائمة كبار المتبرعين للمبادرة، في توفير مقومات الدعم الغذائي للمحتاجين، ومساندة جهود وضع حد للجوع وسوء التغذية والأمراض المرتبطة بهما والتي تتسبب بموت 25 ألف شخص يومياً؛ 10 آلاف منهم من الأطفال.

ويتزامن تواصل تدافع التبرعات على مبادرة المليار وجبة من مختلف أطياف مجتمع الإمارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والقطاعات الاقتصادية والخدمية والمنظمات الخيرية والإنسانية فيه مع فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني التي تترجم في 19 رمضان من كل عام قيم العطاء والبذل والتضامن والأخوة الإنسانية الراسخة في مجتمع الإمارات.

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