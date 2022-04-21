شرطة رأس الخيمة تضبط 50 متسولاً

المصدر: مصباح أمين -رأس الخيمة

ضبطت شرطة رأس الخيمة عدد 50 من المخالفين للقوانين، وذلك ضمن حملة «كافح التسول وساعد من يستحق»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة منذ بداية شهر رمضان.

وتؤكد شرطة رأس الخيمة في كل عام تطلق حملة مكافحة التسول، إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر ظاهرة التسول والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، إضافة إلى ضبط المتسولين في الأماكن العامة، وذلك من خلال تشكيل فرق العمل، عبر إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ويتم توزيع الفرق لرصد الظواهر المقلقة خلال الشهر الفضيل، ومن ضمنها رصد مواقع تمركز المتسولين في منطقة الاختصاص ليتم ضبطهم أولاً بأول.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة أن حملة «كافح التسول وساعد من يستحق» تعتبر من الحملات الناجحة التي ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المتخذة حيال المتسولين المضبوطين، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للعمليات الشرطية تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها.

وبينت أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو للحصول على «إفطار صائم»، وغيرها من الاحتياجات، مشيراً إلى أن التسول يهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، ويسيء إلى صورة الدولة، ويشوه مظهرها الحضاري، ويرتبط بنتائج خطيرة منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب همم في التسول، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم لحاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني، ويعاقب عليه القانون الاتحادي في شأن مكافحة التسول وتتم إحالتهم للقضاء.

ودعت الجمهور إلى المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من ظاهرة التسول، من خلال الابتعاد كلياً عن توزيع الصدقات والزكاة بشكل شخصي، والتوجه للتبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية كي لا يكونوا سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول.

كما ودعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال «999» أو الرقم الأرضي 072053474

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