شرطة أبوظبي توزع الهدايا على العمال في "يوم زايد للعمل الإنساني"

المصدر: ابوظبي - الامارات اليوم

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي مبادرة توزيع الهدايا على العمال تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام .

وقال مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية العميد محمد ضاحي الحميري إن الاحتفالية بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً تجسد قيم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الباقية في نفوسنا لتصبح مناهج عمل وقوافل خير وعطاء فقد امتدت أياديه بالخير والعطاء لشعوب العالم اجمع حتى أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة عنواناً للمحبة والتسامح والعطاء الإنساني من أجل الانسان أينما كان .

وأضاف :" زايد الخير هو الإنسان المعطاء ورجل الخير والمواقف وصاحب السيرة العطرة سيبقى خالداً لا ينسى، علمنا كيف يكون الواجب ، وكيف يكبر الإنسان بالحق ومع الحق ، وترك لنا إرثاً غنياً ونهجاً سوياً في ميادين العطاء الإنساني، ورسخ قيم التسامح والتعايش والتضامن والوحدة واحترام وقبول الآخر، وجعل من هذه القيم منهجاً لدولة الإمارات وأهلها."

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news