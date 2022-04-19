ربط الذكي في مصادرة وبيع المركبات المحجوزة برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

باشرت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة بتنفيذ التحول الذكي لبرنامج مصادرة وبيع المركبات المحجوزة بالتعاون مع هيئة الموارد العامة والشركاء، استنادا لمبادرة حكومة الإمارات الذكية لتسريع وتيرة التحول الذكي في الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي، وتحقيقا لاستراتيجية وزارة الداخلية وتوجيهات القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة، المقدم دكتور محمد عبدالله البحار، إن البرنامج الذكي يقوم بفرز المركبات المحجوزة التي ينطبق عليها قانون البيع بالمزاد العلني والتدقيق عليها ومباشرة حلقة الإجراءات القانونية دون أي أوراق، كما أنه يحقق الربط الذكي بين جميع الجهات الداخلية والخارجية من الشركاء ليضمن بذلك سرعة التنفيذ وجودة الإجراءات والشفافية في الخدمة لضمان كفاءة الخدمات وتحقيق رضا المتعاملين.

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تسعى لأتمتة معظم الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء لتحقيق الريادة في جميع المؤشرات الوطنية والاستراتيجية التي تسعى لحفظ الأمن والأمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news