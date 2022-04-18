الطقس صحو غداً.. وارتفاع تدريجي في الحرارة من "الأربعاء"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن طقس اليوم شهد انخفاضاَ طفيفاً في درجات الحرارة، كما شهد رياحاً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، موضحاً أن الرياح جاءت شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، تتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي جاء مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً رطباً على السواحل صباحاً، يصبح صحواً بوجه عام، فيما تصبح الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب في الصباح الباكر يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.



وأشار المركز إلى أن طقس الأربعاء المقبل، سيبقى رطب صباحاً على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يصبح خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن سكون طقس الخميس المقبل، رطباً صباحاً على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، مع حدوث ارتفاعاً آخر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس الجمعة المقبل، أفاد المركز بأنه سيكون حاراً وغائماً جزئياً إلى غائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والجزر، على أن تميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق الساحلية الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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