آزاد موبين يتبرع بمليون درهم لمبادرة «المليار وجبة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة ‏«أستر دي إم هيلث كير»، الدكتور آزاد موبين، دعمه لمبادرة «المليار وجبة»، الأكبر من نوعها، من خلال التبرع بمبلغ مليون درهم.

ويندرج هذا التبرع ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها المجموعة لمساعدة المحتاجين، بما يتناسب ورؤية دولة الإمارات ومبادراتها تجاه الأقل حظاً والجوعى في المجتمعات الفقيرة.

وتشكل المساهمات والتبرعات التي يقدمها عدد كبير من الأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال الحكومية والخاصة، استجابة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير شبكة أمان غذائي للفقراء والجائعين في 50 دولة، بما يعكس القيم الإنسانية لشعب الإمارات، ولإيصال مليار رسالة إنسانية من دولة الإمارات إلى العالم. وتوفر التبرعات مواد غذائية أساسية وطروداً تموينية للفئات الأقل حظاً من الأطفال واللاجئين والمشردين والمتضررين من الأزمات والكوارث.

وقال الدكتور آزاد موبين إن «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مصدر إلهامنا بقيادته الحكيمة وجهوده الإنسانية المستمرة، التي أحدثت فارقاً إيجابياً في حياة ملايين من البشر حول العالم»‏.

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