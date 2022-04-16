انخفاض تدريجي في "الحرارة" اعتباراً من غدٍ

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن الدولة تتعرّض خلال الفترة الحالية لأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن طقس اليوم يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا لتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وتوقع المركز أن يصبح الطقس غداً صحواً إلى غائماً جزئياً، خاصة شرقاً وجنوباً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، خاصة على السواحل، فيما تصبح الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وأفاد بأن طقس الإثنين سيبقى صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، مع حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة، ويصبح رطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تظل الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الثلاثاء المقبل يظل صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، ويكون رطب ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً ، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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