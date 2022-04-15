بلدية الشارقة: تركيب 7 منصات إنقاذ جديدة على شاطئي الخان والممزر

المصدر: مصباح أمين-الشارقة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تركيب 7 منصات إنقاذ جديدة على شاطئي الخان والممزر في إطار جهودها المستمرة لمراقبة ومتابعة الشواطئ التي تشرف عليها في مدينة الشارقة، ورفع معايير الأمان والسلامة عليها والتعامل مع أية حالات طارئة، حيث تم تركيب أربع منصات إنقاذ جديدة على شاطئ الممزر وثلاثة أخرى على شاطئ الخان وفق أفضل المواصفات والمعايير المتبعة، بهدف مراقبة مرتادي الشاطئ من قبل المنقذين المتواجدين طوال الفترة التي يسمح بها بممارسة السباحة ، وتتميز المنصات الجديدة باحتواء بعضها على غرفة صغيرة مكيّفة وتعمل بالطاقة الشمسية

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