سيف بن زايد يشهد محاضرة بعنوان «الأمن والاستقرار من منظور الإمارات»

المصدر: أبوظبي ■ وام

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المحاضرة الرمضانية الثانية لـ«مجلس محمد بن زايد» والتي عقدت تحت عنوان «الأمن والاستقرار في عالمنا المتغير.. من منظور دولة الإمارات» واستضافها جامع الشيخ زايد في أبوظبي.

قدم المحاضرة المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وتناول فيها محاور رئيسة عدة، شملت: الأمن والاستقرار في عالمنا المتغير وما يعنيه ذلك لدولة الإمارات، إضافة إلى النموذج الإماراتي التنموي في ظل المتغيرات الدولية، وكيفية التعامل مع التحديات الراهنة، وأبرز التطورات الرئيسة الحاصلة في النظام الدولي والتحولات المرتبطة به، بجانب الرهان على التعاون والحوار لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، والانفتاح على التغيرات في النظام الدولي والإقليمي وفق المصالح الوطنية العليا لدولة الإمارات.

وأكد قرقاش أن دولة الإمارات حريصة على بناء جسور التواصل مع جميع جيرانها، وأنها لن تكون مصدر ضرر لأي منها بما فيها إيران.

وقال إن هناك مسؤولية مشتركة تجاه استقرار النظام الإقليمي وازدهاره في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الحاجة إلى منصات إقليمية للتعاون والحوار بين دول المنطقة تشمل تركيا وإيران تقوم على مبدأ نبذ العنف واحترام سيادة الدول وفتح آفاق التعاون الاقتصادي لخلق الازدهار الإقليمي الذي تستفيد منه جميع الدول.

كما عرضت خلال المحاضرة مشاركات مسجلة عدة عبر الفيديو لمسؤولين ومختصين تناولوا موضوع المحاضرة.

الدكتور أنور قرقاش:

• «الإمارات حريصة على بناء جسور التواصل مع جيرانها ولن تكون مصدر ضرر لأي منها بما فيها إيران».

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