«أوقاف دبي» توزّع المير الرمضاني على 1800 أسرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وزعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية، المير الرمضاني على 1800 أسرة متعففة، وبلغت قيمة المير نحو 700 ألف درهم، وذلك ضمن مبادراتها الخيرية المختلفة خلال شهر رمضان الكريم.

وشارك موظفو المؤسسة العام الجاري في تحضير المير الرمضاني في مقر المؤسسة بالقرهود، وقد تضمن المير سلعاً غذائية و تموينية وبطاقات شراء، وعبر الموظفون عن سعادتهم بالمشاركة في تجهيز السلال الغذائية التي ستسهم في إدخال الفرحة إلى بيوت الأسر المتعففة.

وقال الأمين العام للمؤسسة علي المطوع: «تلتزم المؤسسة منذ تأسيسها بالمشاركة في مختلف المبادرات الخيرية التي يتم إطلاقها خلال شهر رمضان الكريم، وتحرص سنوياً على توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة لمساندتهم في توفير متطلباتهم الأساسية وتلبية احتياجاتهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المادية عن هذه الأسر، وإدخال السعادة إلى قلوبهم في الشهر الفضيل».

وأكد المطوع حرص المؤسسة على تعزيز قيم العطاء والبذل في شهر الخير، بغية تحقيق التكافل الاجتماعي والأمان المجتمعي عبر تلبية متطلبات الفئات المجتمعية غير القادرة، على النحو الذي يسهم في رفع جودة مستواهم المعيشي.

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