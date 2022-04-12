«الشؤون الإسلامية» في «الوطني» تناقش سياسة «زايد للإسكان»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقرّ الأمانة العامة بدبي، أمس، مناقشة موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان. واطلعت اللجنة خلال اجتماعها، برئاسة سعيد راشد العابدي، على مسودة تقريرها، بشأن موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الذي تناقشه وفق محاور استراتيجية البرنامج، في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج بشأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان.

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