«دتكو» تتبرع بمليوني درهم لـ «مليار وجبة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «دتكو» في دبي تبرعها بمليوني درهم لمبادرة «المليار وجبة» الأكبر في المنطقة التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لتوفير الدعم للفقراء والمحتاجين في 50 دولة حول العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة «دتكو»، أحمد عبدالرحيم باقر: «نعتز بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتوفير الدعم للفقراء والمحتاجين في 50 دولة حول العالم، حيث أرست دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى في الاستجابة للأزمات الدولية، داعين الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير».

وتنضم «دتكو» بتبرعها إلى العديد من المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا مساندتهم جهود مبادرة المليار وجبة للوصول بالدعم الغذائي المباشر إلى الفئات الضعيفة بشكل خاص من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث حول العالم.

وتدعم إسهامات الفعاليات الاقتصادية وقطاعات الأعمال أيضاً تحفيز حراك مجتمعي شامل يدعم؛ من خلال مبادرة «المليار وجبة» المنطلقة من الإمارات إلى العالم، إيجاد حلول عملية لتحدي الجوع وسوء التغذية، بما يسهم أيضاً في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والمتمثل بالقضاء على الجوع.

• أحمد باقر: «دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً يحتذى في الاستجابة للأزمات».

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