"الحرارة" تنخفض يومين وتعاود الارتفاع حتى نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن طقس اليوم يكون حار نهاراً وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، ورطب ليلاً حتى صباح الإثنين، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً خاصة شرقاً وشمالاً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً على بعض المناطق، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً، خاصة شرقاً وشمالاً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس الثلاثاء المقبل، سيكون رطب صباحاً على السواحل وصحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الأربعاء، سيصبح حاراً وغائماً جزئياً إلى غائماً أحياناً على بعض المناطق خاصة على المناطق الساحلية والجزر، حيث تميل درجات الحرارة للارتفاع، منوهاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتصبح مثيرة للغبار نهاراً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على حالة البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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