سيف بن زايد : تكريم محمد بن راشد مصدر اعتزازٍ وإلهام ووسام على صدورنا جميعاً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تغريدة قال فيها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذه هي فرقكم التي تفضلتم بتكريمها لإسهاماتها في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي والقمة العالمية للحكومات..واضاف سموه تكريمكم هو مصدر اعتزازٍ وإلهام ووسام على صدورنا جميعاً.. أسأل العلي القدير أن يوفقنا لخدمة الوطن وخدمتكم سيدي

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