السعودية شجار بين معتمرين داخل المسجد الحرام وأمن الحج يتحرك

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

باشرت القوات السعودية الخاصة لأمن الحج والعمرة، الخميس، حادث مشاجرة نتيجة تلاسن بين شخصين داخل المسجد الحرام.

وقال حساب الأمن العام، على تويتر، إن المشاجرة حدثت في المسعى، ولم ينتج عنها أي إصابات، مضيفة "تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما".

وانتشر مقطع مصور لمشاجرة بالأيدي بين الشخصين، حيث حاول بعض المعتمرين فض الاشتباك بينهما.

وطالبت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالتزام السكينة والهدوء أثناء تأدية العمرة والصلاة في الحرمين، وتعظيم الشعائر الدينية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news