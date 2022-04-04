خصم 50% على المخالفات البيئية برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن إطلاقها مبادرة لخفض قيمة المخالفات البيئية في الإمارة بنسبة 50% طوال شهر رمضان المبارك وحتى أسبوع بعد عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن المبادرات التي تتخذها الدائرة في إطار نشر الوعي وثقافة الحرص على بيئة صحية مستدامة.

وأوضحت أن مفتشو دوريات راقب سجلوا أكثر من 3 آلاف و396 مخالفة بيئية خلال الربع الأول من العام الجاري، ولفتت إلى أن الهدف من مخالفات راقب توعوية المجتمع بأهمية البيئة والحفاظ عليها.

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