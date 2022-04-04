مجلس محمد بن زايد يبدأ موسمه الرمضاني بمحاضرات حول الإنسان

المصدر: أبوظبي ■ وام

يستضيف «مجلس محمد بن زايد»، خلال موسمه الرمضاني الجديد، سلسلة من المحاضرات تقدم محتوى نوعياً يركز في جوهره على الإنسان وقضاياه ومستقبله، بجانب الأمن والاستقرار واستشراف المستقبل، من خلال الحوار مع نخبة من العلماء والمفكرين والمبدعين في مختلف التخصصات من العديد من دول العالم. ويستهل المجلس موسمه بأولى محاضراته تحت عنوان «القيم وأثرها في تنمية الإنسان والمجتمعات».



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news