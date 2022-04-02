محمد بن راشد يأمر بصرف مكرمة إضافية لملاك 2565 مركبة أجرة خاصة

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ، بصفته حاكما لإمارة دبي، بصرف 12 مليونا و825 ألف درهم، مكرمة إضافية لملاك 2565 لوحة مركبة أجرة خاصة بالمواطنين، وستبدأ هيئة الطرق والمواصلات في تسليم مكافأة عام 2021 لمستحقيها في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى المبالغ المستحقة لهم سنويا.

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، تأتي هذه المكرمة في إطار الحرص الدائم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على متابعة كل قطاعات وشرائح المجتمع، ومد جميع المواطنين بالمقومات التي تعينهم على الحياة الكريمة، وتمكنهم من تلبية متطلبات أسرهم، بما يضمن تحقيق السعادة والاستقرار النفسي لهم، مشيرا إلى أن المكرمة السنوية لملاك لوحات مركبات الأجرة، تعد واحدة من المبادرات الكريمة التي عودنا عليها سموه، لاسيما في مثل هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل، لإدخال البهجة والسرور على أسر المشمولين بالمكرمة، لاسيما أصحاب الدخل المحدود والأسر المتعففة، كما تعكس حرص سموه على تعزيز التكافل بين كل أفراد المجتمع".

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