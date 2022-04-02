"الأرصاد": الطقس رطب صباح اليوم وغداً ..وارتفاع في "الحرارة" خلال يومين

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي



أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن طقس اليوم السبت، يكون رطب صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، يصبح صحواً بوجه عام، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وتوقّع المركز أن يستمر الطقس غداً الأحد، رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ليصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئي أحياناً على بعض المناطق نهاراً، فيما تبقى الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يستمر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وأشار إلى أن طقس الإثنين المقبل سيكون رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، منوهاً إلى حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.



ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وتوقّع المركز أن يكون طقس الثلاثاء المقبل، رطب صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يظل خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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