شرطة دبي تنتهي من تجهيز مدافع الإفطار استعدادا لرمضان

المصدر: دبي - وام

انتنهت القيادة العامة لشرطة دبي من تجهيز مدافع الإفطار الثابتة والمتنقلة في مناطق الإمارة والتي تستخدم خلال شهر رمضان المبارك كما جرت العادة خلال الشهر الفضيل من كل عام.

وبهذه المناسبة، هنأ مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ اللواء عبدالله علي الغيثي، قيادات شرطة دبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا الانتهاء من تجهيز مدافع الإفطار الثابتة والمتنقلة.

وقال قائد فريق إطلاق مدافع الإفطار في القيادة العامة لشرطة دبي الرائد عبد الله طارش العميمي إنه تم اتخاذ جميع الترتيبات النهائية بشأن الاستعداد للإعلان عن ثبوت الشهر الفضيل تماشيا مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها خلال شهر رمضان باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يوميا.

و أكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي الحفاظ على هذه الطقوس الرمضانية التي تشمل الإعلان عن حلول شهر رمضان وموعد الإفطار بالإضافة إلى ثبوت العيدين مشيرا إلى أنه تم تشكيل طاقم عمل في كل موقع من المواقع التي تم اختيارها لتوزيع مدافع الإفطار التي تنقسم هذا العام إلى مدافع ثابتة في 5 مناطق، وأخرى متنقلة في 11 منطقة.

وأوضح أن المدافع الثابتة ستتوزع على كل من نخلة جميرا عند منتجع أنتلانتس، والخليج التجاري عند برج خليفة، والسيف في شارع السيف، والوحيدة عند مركز سنشري التجاري، وحتا أمام جمعية الإمارات وحديقة التلة.

في حين ستتوزع المدافع المتنقلة في كل من مناطق السطوة عند الجامع الكبير، والقوز عند جامع الأنبياء، واللسيلي عند مدرسة النهضة، ولهباب عند حديقة لهباب الأولى، والعوير عند مسجد الشيخ حمدان، والخوانيج عند مسجد الحباي، والمحيصنة عند جامع عبد الرحمن الكتيت، على أن تبقى في كل منطقة ثلاثة أيام، في حين ستتوزع في كل مناطق الورقاء عند جامع الزرقاء الكبير، وجبل علي عند مركز ابن بطوطة التجاري وعين دبي، وند الشبا عند حديقة ند الشبا، والبرشاء عند حديقة البحيرة، ليومين فقط.

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